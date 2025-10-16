Restauro della statua di Garibaldi a Lecco | 47mila euro per riportare l' eroe all' antico splendore

È partito il restauro conservativo del monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi situato nell'omonima piazza del centro storico di Lecco. L'intervento, che durerà circa 50 giorni, ha un valore complessivo di 47.084 euro e sarà realizzato dalla Riva Impresa Restauri Italia, la stessa ditta milanese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

