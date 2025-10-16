Resistenza antifascismo e l' arte del fumetto | un weekend di incontri con il disegnatore Gud
Quale modo migliore per celebrare la Liberazione della città di Cesena dal nazifascismo se non quello di ritrovarsi a riflettere intorno ai valori della Resistenza? L'Associazione Culturale Barbablu propone una serie di eventi e attività pensati per un’ampia platea di fruitori, dai più piccoli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un importante evento dedicato alla Memoria della Resistenza e ai valori dell’Antifascismo, oggi, 2 ottobre a Marsala, domani 3 ottobre a Misiliscemi - facebook.com Vai su Facebook
La Resistenza raccontata a fumetti: presentato 'Fumetti partigiani' a Palazzo Ducale - Nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale è stato presentato il libro ’Fumetti partigiani’ (Società grafica apuana) ... Segnala lanazione.it
La Resistenza a fumetti, progetto del Celva nelle scuole - I ragazzi raccontano la Valle d'Aosta a fumetti" il nuovo progetto promosso dal Celva e che ha coinvolto tre scuole di Aosta. Secondo ansa.it
La storia della Resistenza raccontata a fumetti - Mostra a Corridonia racconta la Resistenza con tavole a fumetti di "Il Pioniere" di Rodari e Verdini. Lo riporta ilrestodelcarlino.it