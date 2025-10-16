Renzo Arbore e i 60 anni di Bandera Gialla | Prima c’erano solo annunciatori dopo noi la radio non fu più la stessa

Renzo Arbore celebra a Fanpage i 60 anni del programma lanciato con Boncompagni che segnò la storia della radio: "Era superata dalla Tv, siamo stati una cerniera generazionale. Prima la Rai controllava e vidimava tutto quello che si diceva in radio, poi arrivammo noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

#RenzoArbore amarcord racconta tutto su Bandiera gialla: "Come ci divertivamo in quegli anni..." ? Francesco Fredella - X Vai su X

Il 16 ottobre, di 60 anni fa, andava in onda "Bandiera Gialla”. Sulle note della canzone "T.Bird", di Rocky Roberts, Gianni Boncompagni e Renzo Arbore si rivolgevano, per la prima volta, ad un pubblico di giovanissimi Miriam Mauti #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Renzo Arbore e i 60 anni di Bandera Gialla: “Prima c’erano solo annunciatori, dopo noi la radio non fu più la stessa” - Renzo Arbore celebra a Fanpage i 60 anni del programma lanciato con Boncompagni che segnò la storia della radio: "Era superata dalla Tv, siamo stati ... Come scrive fanpage.it

Renzo Arbore: «Sessant’anni fa abbiamo "inventato" i giovani». La rivoluzione Bandiera gialla e i cantanti diventati miti - Sessant’anni fa, nel cuore pulsante di Roma, un gruppo di ragazzi accendeva la miccia di una rivoluzione culturale. Da msn.com

Bandiera Gialla compie 60 anni - Il nome voleva evocare un segnale di allerta, di novità, di “contagio musicale”, un po’ come la bandiera ... Segnala rockol.it