Rensch sfida l’Inter | Loro fortissimi ma giochiamo in casa e vogliamo i 3 punti! Con Gasperini…

Inter News 24 Il difensore della Roma, Devyne Rensch, si è espresso così in vista della sfida di sabato in campionato contro l’Inter. In vista del big match di sabato sera, il difensore della Roma Devyne Rensch ha suonato la carica. Intervenuto alla trasmissione CBS Golazo, il centrale olandese ha definito la sfida contro l’Inter “una grande partita”, sottolineando l’importanza di giocarla in casa, spinti dal proprio pubblico ( qui la classifica attuale in Serie A ). Rensch ha spiegato che il segreto della solidità difensiva giallorossa non risiede solo nei singoli, ma in un lavoro di squadra che parte dagli attaccanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

