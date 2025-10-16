Regolamento d’Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo Scarica un modello già pronto all’uso

Orizzontescuola.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regolamento che segue è offerto come modello operativo da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Non si tratta di un testo definitivo, ma di un format adattabile e perfezionabile, costruito alla luce della normativa vigente – in particolare la Legge 712017 e la Legge 702024 – e delle più recenti linee . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fentanyl. Presentato il Piano nazionale di prevenzione e contrasto. Schillaci: “Utilizzo distorto del farmaco può comportare effetti devastanti” - Al momento in Italia non esiste un'emergenza Fentnyl e il Piano nazionale serve proprio per prevenire questo rischio. Da quotidianosanita.it

Contrasto alla diffusione di materiali terroristici online: le novità - 187 dell’8 agosto 2023 introduce nuove disposizioni per il contrasto alla diffusione on line di “contenuti che possano avere una correlazione ... Lo riporta diritto.it

Con contrasto a fumo e alcol 1 miliardo di risparmio per Ssn: nasce Osservatorio su economia salute, monitorerà stili di vita - La prevenzione, che parte dagli stili di vita, è la chiave per mantenersi in salute ma anche per garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Regolamento D8217istituto Prevenzione Contrasto