Regolamento d’Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo Scarica un modello già pronto all’uso
Il regolamento che segue è offerto come modello operativo da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Non si tratta di un testo definitivo, ma di un format adattabile e perfezionabile, costruito alla luce della normativa vigente – in particolare la Legge 712017 e la Legge 702024 – e delle più recenti linee
