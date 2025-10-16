Regolamento della 76ª edizione del Festival di Sanremo con 26 big
Milano, 16 ott. (askanews) – “Scala Reale” per Carlo Conti che, il prossimo febbraio, raggiungerà il traguardo delle 5 edizioni in qualità di direttore artistico e conduttore. Il Regolamento della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo – che andrà in onda, in diretta su Rai 1, dal 24 al 28 febbraio 2026 – è online da oggi, giovedì 16 ottobre. Vista la formula vincente dello scorso anno, saranno davvero essenziali le novità: 26 i Big in gara; poi, l’accesso di diritto nella categoria “Nuove Proposte” di 2 artisti provenienti da “Area Sanremo”, che si aggiungeranno ai 2 selezionati durante la finale di “Sanremo Giovani” del 14 dicembre, in onda su Rai 1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Sta per tornare il Premio Beatrice Giovani! Siamo felici di annunciare che a breve sarà online il nuovo regolamento dell'edizione 2026 Per il terzo anno consecutivo, il Premio Beatrice Giovani si svolgerà il 25 aprile 2026 nella splendida cornice del Teatr
