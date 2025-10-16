Regione | Petracca attacca Morano ribatte | Caduta di stile
Tempo di lettura: 2 minuti SAbino Morano, candidato alle Regionali della Campania con la lista della Lega, risponde alle offese che il candidato del Pd Maurizio Petracca ha rivolto alla coalizione del centrodestra irpino: “Clamorosa caduta di stile del consigliere regionale uscente del Pd Petracca, che ha definito il centrodestra irpino come una ‘discarica del centrosinistra’. Una dichiarazione che forse non è nemmeno tanto clamorosa, visto il pulpito da cui arriva: io provengo da 30 anni di militanza nel cemtrodestra e da un percorso coerente che non può al contrario vantare Petracca, che in questi anni ho visto paurosamente tentennare tra destra e sinistra a seconda delle convenienze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
