Regione | Petracca attacca Morano ribatte | Caduta di stile

Sabino Morano, candidato alle Regionali della Campania con la lista della Lega, risponde alle offese che il candidato del Pd Maurizio Petracca ha rivolto alla coalizione del centrodestra irpino: "Clamorosa caduta di stile del consigliere regionale uscente del Pd Petracca, che ha definito il centrodestra irpino come una 'discarica del centrosinistra'. Una dichiarazione che forse non è nemmeno tanto clamorosa, visto il pulpito da cui arriva: io provengo da 30 anni di militanza nel cemtrodestra e da un percorso coerente che non può al contrario vantare Petracca, che in questi anni ho visto paurosamente tentennare tra destra e sinistra a seconda delle convenienze.

