Regione Lombardia strizza l' occhio ai giovani | 80mila euro per due progetti lecchesi

Leccotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore delle nuove generazioni con il bando “La Lombardia è dei Giovani 2025”, che ha finanziato 34 progetti su tutto il territorio regionale, destinando 80mila euro alla provincia di Lecco per due iniziative che coinvolgeranno i giovani in percorsi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

