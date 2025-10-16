Regione Alleanza Verdi Sinistra | Montefusco e la Volpe per l’Irpinia

Tempo di lettura: 2 minuti L’Assemblea provinciale di Sinistra Italiana delibera le candidature di Roberto Montefusco e Giuseppina Volpe per rappresentare il partito nella lista di Alleanza Verdi Sinistra per il Consiglio Regionale della Campania. A sostegno di Roberto Fico. “Non si comincia da zero- dice Montefusco- ma dalle battaglie di una vita, e di ogni giorno: per i diritti del lavoro, per l’uguaglianza, per la difesa dell’ambiente e della nostra Terra. Per una politica che non smarrisca la propria dimensione etica. Lo facciamo dentro un progetto collettivo, perché così ci hanno insegnato, perché è il solo che conosciamo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regione, Alleanza Verdi Sinistra: Montefusco e la Volpe per l’Irpinia

