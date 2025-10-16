Regionali | per il M5S l’uscente Ciampi Orsogna Guidi e Ansalone

Tempo di lettura: < 1 minuto Definita la lista del Movimento Cinque Stelle che correrà alle prossime elezioni regionali per la Campania nella circoscrizione Avellino, chiaramente a sostegno del presidente Roberto Fico. Le candidature proposte online come prassi interna dei pentastellati vedono i nomi di Vincenzo Ciampi, consigliere regionale uscente ed ex sindaco di Avellino, quindi Luca Orsogna da sempre Riferimento del movimento della zona dell’Arianese e Presidente del Consiglio Comunale, e per le quote rosa Tiziana Guidi, tra le primissime iscritte già all’epoca del Meet up. Infine Anna Ansalone riferimento dell’area del Montorese e attualmente consigliere comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali:per il M5S l’uscente Ciampi, Orsogna, Guidi e Ansalone

