Regionali Puglia 2025 nella Casa Riformista con i Popolari c' è Angelo Ianzano

L’ex vice sindaco di San Marco in Lamis, Angelo Ianzano, è candidato alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Puglia nella lista Casa RiformistaPopolari con Decaro candidato presidente. Il suo è stato uno dei primi nomi circolati in provincia di Foggia per la sesta lista messa su dai. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

