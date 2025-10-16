Regionali Martusciello annuncia | In cento passeranno con noi

Domani, venerdì 17 ottobre, alle ore 12, presso la sede regionale di Forza Italia in Campania, in via Largo Principessa Pignatelli 218 a Napoli, si terrà una conferenza stampa con il segretario regionale Fulvio Martusciello, il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante e il senatore Francesco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In vista delle regionali in Campania a novembre si discute delle priorità (clericali). Il segretario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello propone una legge regionale per imporre il crocifisso nelle scuole della Campania come primo atto da adottare nel nuov - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, ok di Forza Italia a Cirielli. Che rassicura Martusciello: “Sempre ammirato Berlusconi” - X Vai su X

Forza Italia Campania: «Nuovi ingressi, in cento con noi» - «Forza Italia cresce e si rafforza in tutta la Campania: siamo ormai un esercito di cento amministratori che hanno deciso di condividere un progetto politico serio, europeo e ... ilmattino.it scrive

Regionali in Campania. Martusciello: una legge per il crocifisso nelle scuole - «Tra i primi atti del nuovo Consiglio regionale proporremo il crocifisso nelle scuole della Campania», Lo annuncia Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia ... Come scrive msn.com