Regionali in Toscana Vannacci non sfonda | a rischio il trono di Salvini?
Roma, 16 ott – Dopo un risultato del genere ci sarebbe a prima vista poco da dire: il Carroccio a guida Salvini-Vannacci alle elezioni regionali toscane si ferma al 4,4%. Addirittura sotto – sebbene di poco – alla lista “Toscana rossa” della signora che vorrebbe “smantellare la bianchezza”. Una Lega agonizzante. Il tracollo è evidente se si considera che i voti per il Carroccio in Toscana si sono praticamente dimezzati rispetto ad appena un anno e mezzo fa. Ed è ancora più evidente se si pensa al 21% raggiunto nel 2020 dall’allora candidata leghista Susanna Ceccardi. Ma il risultato delle regionali in Toscana mette in luce un altro fatto: la Lega già agonizza e la “strategia Vannacci” le ha dato il colpo di grazia. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Regionali Toscana, Mazzeo (PD): “Una grande vittoria, Pisa unica provincia con due eletti dem” Il consigliere rieletto rivendica la crescita personale di consensi e lancia un appello all’unità politica e territoriale. Dalla destra, Petrucci (FdI): “Abbiamo raddoppiat - facebook.com Vai su Facebook
#ToscanaRossa è la vera sorpresa di queste elezioni regionali in Toscana. Antonella Bundu prende il 5,2% e la lista ha più voti di Lega e M5S. Purtroppo a causa di una legge elettorale che premia i grandi partiti, non entreremo in consiglio. Ma questo è solo l - X Vai su X
Il mondo è tornato dritto. La Toscana bastona Vannacci e conferma Giani - Il Pd sospinge il campo largo, c'è ancora vita per Renzi in patria, mentre i 5 stelle faticano. Secondo huffingtonpost.it
Elezioni regionali: la Toscana boccia la Lega, per Vannacci una sconfitta che pesa - Il successo di Giani rafforza il Pd e segna un nuovo stop per la Lega di Vannacci. Lo riporta notizie.it
Fallimento Lega, (quasi) tutti contro Vannacci: "Toccato il fondo, teatrino imbarazzante" - "La Toscana ha dato una lezione: la Lega così non ha futuro. firenzetoday.it scrive