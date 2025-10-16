Roma, 16 ott – Dopo un risultato del genere ci sarebbe a prima vista poco da dire: il Carroccio a guida Salvini-Vannacci alle elezioni regionali toscane si ferma al 4,4%. Addirittura sotto – sebbene di poco – alla lista “Toscana rossa” della signora che vorrebbe “smantellare la bianchezza”. Una Lega agonizzante. Il tracollo è evidente se si considera che i voti per il Carroccio in Toscana si sono praticamente dimezzati rispetto ad appena un anno e mezzo fa. Ed è ancora più evidente se si pensa al 21% raggiunto nel 2020 dall’allora candidata leghista Susanna Ceccardi. Ma il risultato delle regionali in Toscana mette in luce un altro fatto: la Lega già agonizza e la “strategia Vannacci” le ha dato il colpo di grazia. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Regionali in Toscana, Vannacci non sfonda: a rischio il trono di Salvini?