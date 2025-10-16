Regionali in Campania il M5S presenta le sue liste | Cittadini veri pronti a cambiare questa terra

Il Movimento 5 Stelle scalda i motori in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. Nel primo pomeriggio di oggi sono state pubblicate le liste dei candidati proposti, che verranno sottoposte al voto online degli iscritti nella giornata di sabato 18 ottobre, dalle 10 alle 22. La selezione, come da tradizione pentastellata, avverrà in rete: saranno . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Regionali in Campania, il M5S presenta le sue liste: “Cittadini veri, pronti a cambiare questa terra”

