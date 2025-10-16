Regionali il Pd Sannio punta su Cacciano e Razzano

Tempo di lettura: 2 minuti “Raccolgo con grande senso di responsabilità l’invito del Partito Democratico a candidarmi alle prossime Elezioni Regionali. È una chiamata a cui rispondo con la determinazione di chi ama profondamente la propria terra e vuole lottare per il suo futuro”.  Sono queste le prime parole di  Giovanni Cacciano, segretario provinciale del PD Sannio, pronunciate a margine dell’ Assemblea Provinciale del Partito Democratico Sannio, svoltasi ieri pomeriggio presso la sede di viale Mellusi a Benevento, nel corso della quale è stata decretata  all’unanimità  la sua candidatura alle prossime elezioni regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

