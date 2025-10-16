Regionali | Forza Italia presenta la lista provinciale a Caserta

Tempo di lettura: < 1 minuto Parte la campagna elettorale di Forza Italia per le prossime regionali in Campania. Sabato prossimo alle ore 10.30 all’hotel Plaza di viale Vincenzo Lamberti a Caserta saranno presentati i candidati della lista provinciale alla presenza del capogruppo al Senato Maurizio Gasparri e del vicesegretario nazionale Stefano Benigni. In collegamento interverrà il segretario nazionale Antonio Tajani, che – si legge in una nota – illustrerà le priorità del programma azzurro e il significato politico della sfida campana. Durante l’evento saranno ufficializzate, prosegue la nota, le nuove adesioni di consiglieri comunali al partito, a conferma del radicamento di Forza Italia nella provincia di Caserta e del rilancio della proposta moderata in vista del voto regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali: Forza Italia presenta la lista provinciale a Caserta

