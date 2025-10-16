Regionali Festa ufficializza la sua candidatura nella lista di Cirielli

Tempo di lettura: < 1 minuto La voce della candidatura alle elezioni regionali dell’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, si rincorreva da mesi. Da settimane, invece, quella di un accordo con il candidato Governatore del centro destra, Edmondo Cirielli, per un posto direttamente nella lista collegata al Presidente. In questi giorni nessuna conferma diretta da parte di Festa, ma nemmeno nessuna smentita, sino al video che da qualche ora gira sui social e che, di fatto, ufficializza la corsa dell’ex sindaco in Regione Campania.  Al logo d i “Cirielli Presidente per la Campania ” viene accompagnato “ Moderati e riformisti”, nome scelto dalla lista, quindi l’ultimo tormentone di Festa “ Ricominciamo”, già da qualche mese affisso su 6 X3 in città, stavolta con l’aggiunta “Ricominciamo della Regione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

