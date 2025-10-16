Regionali Festa ufficializza la sua candidatura nella lista di Cirielli

Tempo di lettura: < 1 minuto La voce della candidatura alle elezioni regionali dell’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, si rincorreva da mesi. Da settimane, invece, quella di un accordo con il candidato Governatore del centro destra, Edmondo Cirielli, per un posto direttamente nella lista collegata al Presidente. In questi giorni nessuna conferma diretta da parte di Festa, ma nemmeno nessuna smentita, sino al video che da qualche ora gira sui social e che, di fatto, ufficializza la corsa dell’ex sindaco in Regione Campania. Al logo d i “Cirielli Presidente per la Campania ” viene accompagnato “ Moderati e riformisti”, nome scelto dalla lista, quindi l’ultimo tormentone di Festa “ Ricominciamo”, già da qualche mese affisso su 6 X3 in città, stavolta con l’aggiunta “Ricominciamo della Regione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Festa ufficializza la sua candidatura nella lista di Cirielli

Scopri altri approfondimenti

Regionali Toscana, i dem si ritrovano. Crollano Lega e M5S. Giani e i renziani fanno festa Il voto: https://www.ilriformista.it/regionali-toscana-i-dem-si-ritrovano-crollano-lega-e-m5s-giani-e-i-renziani-fanno-festa-485064/ - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali. Forza Italia ufficializza la lista: la presentazione con Tajani e Gasparri - Oltre a Zannini saranno candidati Amelia Forte, Pietro Consoli, Veronica Biondo, Orlando De Cristofaro, Annalisa Parente, Filippo Abbate e Rosita De Rosa ... Segnala casertanews.it

Gianluca Festa in campo con il centrodestra - Gianluca Festa ex sindaco di Avellino rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura con Edmonodo Cirielli. msn.com scrive

Regionali, il Pd ufficializza i candidati del centrosinistra: ecco la lista - Ricci nelle Marche, Tridico in Calabria, Giani in Toscana, Decaro in Puglia, Fico in Campania e, come reso noto a fine agosto, Manildo in Veneto. Segnala ilgazzettino.it