Regionali Cirielli a De Luca | Dove sono finiti i fondi Fesr?

Salernotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L'incapacità di chi ha governato la Campania è visibile a tutti: dei Fondi Fesr 2021-27 approvati dalla Comunità Europea, solo il 31% è relativo alle pratiche avviate e il 16% è stato effettivamente utilizzato. Si tratta di investimenti volti a favorire l'occupazione e la crescita in Campania e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

