Regionali Cirielli a De Luca | Dove sono finiti i fondi Fesr?

"L'incapacità di chi ha governato la Campania è visibile a tutti: dei Fondi Fesr 2021-27 approvati dalla Comunità Europea, solo il 31% è relativo alle pratiche avviate e il 16% è stato effettivamente utilizzato. Si tratta di investimenti volti a favorire l'occupazione e la crescita in Campania e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Regionali in Campania. Edmondo Cirielli: "Abbiamo una sanità da film dell'orrore" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #centrodestra #fratelliditalia #RegioneCampania #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/edmondo-cirielli-in-campania-abbiamo- - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, accordo nel centrodestra sui candidati: Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lo Buono in Puglia - X Vai su X

De Luca conferma l'accordo con Fico e ironizza: "Cirielli? Il centrodestra ci ha fatto un regalo" - Il governatore, durante una visita a Salerno, racconta dell'incontro avuto con il candidato presidente del centrosinistra indicato dal Movimento Cinque Stelle ... Segnala salernotoday.it

Regionali Campania: Edmondo Cirielli e Giosy Romano, patto elettorale nelle liste del centrodestra - Giosy Romano, uno dei papabili alla corsa a governatore, sarà a supporto di Cirielli e indicherà candidati nelle liste del centrodestra ... Come scrive fanpage.it

Regionali Campania, De Luca: «Cirielli? Grazie al centrodestra per il regalo» - Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento a Salerno questa ... Secondo ilmattino.it