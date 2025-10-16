Regionali Campania il patto tra Cirielli e l’ex nemico Giosi Romano per portare i deluchiani nelle liste di centrodestra | i nomi dell’accordo
Giosy Romano c’è, e lavora nel sottosuolo delle regionali in Campania, dove si sporca le mani nella costruzione delle liste a sostegno di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e frontman del centrodestra. Un ruolo, quello di candidato, che i due si sono contesi per mesi. A lungo, i vari leader e segretari regionali si sono interrogati su chi dei due fosse il più adatto a ricoprire quella posizione. Cirielli non ha risparmiato parole aspre nei confronti di Romano, accusandolo di «non rappresentare una bella immagine per il centrodestra» per via della sua precedente vicinanza con il governatore uscente, Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Open.online
