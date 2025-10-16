Regionali Campania il patto tra Cirielli e l’ex nemico Giosi Romano per portare i deluchiani nelle liste di centrodestra | i nomi dell’accordo

Open.online | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giosy Romano c’è, e lavora nel sottosuolo delle regionali in Campania, dove si sporca le mani nella costruzione delle liste a sostegno di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e frontman del centrodestra. Un ruolo, quello di candidato, che i due si sono contesi per mesi. A lungo, i vari leader e segretari regionali si sono interrogati su chi dei due fosse il più adatto a ricoprire quella posizione. Cirielli non ha risparmiato parole aspre nei confronti di Romano, accusandolo di «non rappresentare una bella immagine per il centrodestra» per via della sua precedente vicinanza con il governatore uscente, Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

regionali campania patto cirielliRegionali Campania: Edmondo Cirielli e Giosy Romano, patto elettorale nelle liste del centrodestra - Giosy Romano, uno dei papabili alla corsa a governatore, sarà a supporto di Cirielli e indicherà candidati nelle liste del centrodestra ... Come scrive fanpage.it

regionali campania patto cirielliRegionali, Cirielli si presenta: "Io l'unico in grado di battere la sinistra" |VIDEO - Il candidato del centro destra alla Presidenza della Campania: "Con De Luca, la nostra regione è ultima in tutto" ... Riporta napolitoday.it

regionali campania patto cirielliRegionali Campania, non solo Fico e Cirielli: ecco chi sono gli altri candidati - Bandecchi, Granato, De Rosa, Arnese, Bruno, Campanile: la carica degli outsider candidati alle regionali in Campania. Da policymakermag.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Patto Cirielli