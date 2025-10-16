Regionali Campania Cirielli punge Fico | Dica cosa condivide dei 10 anni in Regione
«Non alziamo i toni dello scontro, Roberto Fico è una persona garbata», ripete più volte Edmondo Cirielli. Ma siamo pur sempre in campagna elettorale. E qualche stoccata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Scopri altri approfondimenti
Regionali Campania, Luca Trapanese candidato: «C'è bisogno di coraggio, noi ci siamo» - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, Bandecchi candida Maria Rosaria Boccia: “Siamo una coppia politica”. Potrebbe sfidare Sangiuliano - X Vai su X
Regionali Campania, Cirielli punge Fico: «Dica cosa condivide dei 10 anni in Regione» - «Non alziamo i toni dello scontro, Roberto Fico è una persona garbata», ripete più volte Edmondo Cirielli. Scrive ilmattino.it
Regionali, Cirielli si presenta: "Io l'unico in grado di battere la sinistra" |VIDEO - Il candidato del centro destra alla Presidenza della Campania: "Con De Luca, la nostra regione è ultima in tutto" ... Secondo napolitoday.it
Regionali Campania, non solo Fico e Cirielli: ecco chi sono gli altri candidati - Bandecchi, Granato, De Rosa, Arnese, Bruno, Campanile: la carica degli outsider candidati alle regionali in Campania. Scrive policymakermag.it