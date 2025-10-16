Regionali Campania Cirielli punge Fico | Dica cosa condivide dei 10 anni in Regione

Ilmattino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Non alziamo i toni dello scontro, Roberto Fico è una persona garbata», ripete più volte Edmondo Cirielli. Ma siamo pur sempre in campagna elettorale. E qualche stoccata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

regionali campania cirielli punge fico dica cosa condivide dei 10 anni in regione

© Ilmattino.it - Regionali Campania, Cirielli punge Fico: «Dica cosa condivide dei 10 anni in Regione»

Scopri altri approfondimenti

regionali campania cirielli pungeRegionali Campania, Cirielli punge Fico: «Dica cosa condivide dei 10 anni in Regione» - «Non alziamo i toni dello scontro, Roberto Fico è una persona garbata», ripete più volte Edmondo Cirielli. Scrive ilmattino.it

regionali campania cirielli pungeRegionali, Cirielli si presenta: "Io l'unico in grado di battere la sinistra" |VIDEO - Il candidato del centro destra alla Presidenza della Campania: "Con De Luca, la nostra regione è ultima in tutto" ... Secondo napolitoday.it

regionali campania cirielli pungeRegionali Campania, non solo Fico e Cirielli: ecco chi sono gli altri candidati - Bandecchi, Granato, De Rosa, Arnese, Bruno, Campanile: la carica degli outsider candidati alle regionali in Campania. Scrive policymakermag.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Cirielli Punge