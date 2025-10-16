Reggio vista dalla guida turistica | I visitatori vanno intercettati manca vera promozione

Reggio Emilia, 16 ottobre 2025 – Il turismo a Reggio è a luci e ombre e non scoppia di salute. Lo confermano gli ultimi dati diffusi dalla Regione. Nonostante questo resta encomiabile l’impegno delle numerose guide turistiche che operano in città per mostrarne le bellezze. Ma bisogna farle conoscere. Lo sostiene anche Fabiola Ganassi, professoressa di Italiano e Storia all’Iti e guida turistica abilitata dal 2017, che lavora per conto del sito Emilia Romagna in Tour e per l’agenzia di incoming cittadina: Itinere. Professoressa Ganassi, come rendere Reggio attrattiva per i turisti? “Intercettandoli, perché chi arriva e la visita, rimane sempre piuttosto contento”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Reggio vista dalla guida turistica: “I visitatori vanno intercettati, manca vera promozione”

