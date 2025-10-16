Reggio Emilia malore fatale in Comune | muore dipendente di 48 anni

Il Comune di Reggio è in lacrime per l’improvvisa scomparsa di Flavia Avesani, 48enne dipendente comunale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Reggio Emilia, malore fatale in Comune: muore dipendente di 48 anni

Malore fatale in Comune a Reggio Emilia: dipendente muore a 48 anni - Reggio Emilia Un malore al lavoro, in una mattina come tante in via Guido da Castello, sede degli uffici comunali dell’ambito Scuola, le è stato fatale. Secondo msn.com

Malore in Comune, muore la dipendente Flavia Avesani - Reggio Emilia: aveva 48 anni, lavorava nel servizio intercultura ed era un’assidua volontaria della protezione civile ... Si legge su msn.com

Taser, terzo morto in un mese: chi era Claudio Citro. L'intervento della polizia, i soccorsi e il malore fatale. Esplode la polemica - È stato colpito all'alba dai dardi del taser, in via Beethoven, alle porte di Reggio Emilia ed è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione dei paramedici del ... leggo.it scrive