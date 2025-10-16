Reforum a Udine si discute del futuro immobiliare

Reforum è un evento pensato per professionisti, investitori, operatori del settore e proprietari di immobili che desiderano aggiornarsi e confrontarsi sulle dinamiche che stanno trasformando il mercato immobiliare locale.?Un’occasione di incontro tra esperti, istituzioni e imprese del territorio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

