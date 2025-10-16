Refezione scolastica calamari interi nei piatti dei bambini | Servizio mal digerito dalle famiglie
Riceviamo e pubblichiamo una nota di Giuseppe Zippo, rappresentante associazione consumatori brindisina, sul servizio mensa del Comune di Brindisi. Nella giornata di oggi sono stati serviti calamari interi, difficili da mangiare. Sullo stesso argomento alla redazione di questo giornale è giunta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
