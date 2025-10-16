Referendum sul teleriscaldamento? Inammissibile per Statuto comunale

Eppure basterebbe aprire lo Statuto comunale, far scorrere il dito fino all'articolo 22, voce "referendum consultivo", per leggere che non si può promuovere un referendum su temi già oggetto di deliberazione con impegni vincolanti verso terzi (comma F) o su materie gestite con altri enti (comma. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LECCO - Mobilitazione della Lega contro il polo di calore del teleriscaldamento previsto al Caleotto. Volantinaggio sabato e poi raccolta firme per il referendum: "Siano i cittadini a decidere" - facebook.com Vai su Facebook

PD SUL TELERISCALDAMENTO: “QUANDO LA LEGA FA FINTA DI NON LEGGERE” - Ai cittadini diciamo: vi ascoltiamo, e proprio per questo promuoveremo momenti di approfondimento basati su dati, fonti e competenze tecniche e scientifiche. Si legge su lecconews.news

Teleriscaldamento, ancora ‘scintille’ tra Lega e PD sul del Caleotto - “Siamo certi che tra le persone c’è voglia di capire, non di accettare decisioni calate dall’alto” ll PD sul referendum: “La farsa viene offerta qual ... Secondo msn.com

Autonomia. Consulta: “Referendum inammissibile” - Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell'elettore”. Scrive quotidianosanita.it