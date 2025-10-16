Record debito pubblico oltre 3.082 miliardi ad agosto | il report di Bankitalia
Il debito pubblico italiano fa segnare un nuovo record. Secondo quanto rivelato la Banca d’Italia nell’ultimo report dedicato, ad agosto il debito pubblico italiano è aumentato di 25,4 miliardi rispetto al mese precedente, arrivando a 3.082,2 miliardi di euro. Da novembre 2024 è la settima volta consecutiva che viene superata quota 3mila miliardi e in rapporto alla popolazione sarebbe pari a un debito di 52mila euro pro capite. Il report di Bankitalia. Nel report mensile sul fabbisogno e il debito delle amministrazioni pubbliche italiane, Palazzo Koch spiega che la crescita è dovuta a diversi fattori, principalmente all’incremento delle disponibilità liquide del Tesoro (25,3 miliardi in più, a quota 72,1 miliardi) e all’effetto complessivo di scarti e premi all’emissione e al rimborso dei titoli di Stato, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,7 miliardi), in minima parte compensati dall’avanzo di cassa (0,6 miliardi). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondisci con queste news
Bankitalia: debito record ad agosto, sale a 3.082 miliardi https://ilsole24ore.com/art/bankitalia-debito-record-ad-agosto-sale-3082-miliardi-AHBfpNBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760542798… - X Vai su X
Il mercato festeggia nuovi record, ma sotto la superficie si muovono forze opposte: debito, dollaro e oro raccontano una storia che non torna. https://loom.ly/YoBBYw8 - facebook.com Vai su Facebook
Il debito pubblico dell’Italia rialza la testa, nuovo record ad agosto oltre i 3.000 miliardi - L'incremento è legato principalmente all'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro, secondo la Ba ... Si legge su milanofinanza.it
Debito pubblico record, ad agosto aumenta a 3.082 miliardi (52 mila euro pro capite): i dati della Banca d’Italia - Incidono: l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro, gli scarti e i premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati ... Riporta msn.com
Bankitalia, debito record ad agosto, sale a 3.082 miliardi - Lo scorso agosto il debito pubblico è aumentato di 25,4 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3. Scrive msn.com