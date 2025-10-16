Il debito pubblico italiano fa segnare un nuovo record. Secondo quanto rivelato la Banca d’Italia nell’ultimo report dedicato, ad agosto il debito pubblico italiano è aumentato di 25,4 miliardi rispetto al mese precedente, arrivando a 3.082,2 miliardi di euro. Da novembre 2024 è la settima volta consecutiva che viene superata quota 3mila miliardi e in rapporto alla popolazione sarebbe pari a un debito di 52mila euro pro capite. Il report di Bankitalia. Nel report mensile sul fabbisogno e il debito delle amministrazioni pubbliche italiane, Palazzo Koch spiega che la crescita è dovuta a diversi fattori, principalmente all’incremento delle disponibilità liquide del Tesoro (25,3 miliardi in più, a quota 72,1 miliardi) e all’effetto complessivo di scarti e premi all’emissione e al rimborso dei titoli di Stato, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,7 miliardi), in minima parte compensati dall’avanzo di cassa (0,6 miliardi). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Record debito pubblico, oltre 3.082 miliardi ad agosto: il report di Bankitalia