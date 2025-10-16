Record debito pubblico oltre 3.082 miliardi ad agosto | il report di Bankitalia

Quifinanza.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il debito pubblico italiano fa segnare un nuovo record. Secondo quanto rivelato la Banca d’Italia nell’ultimo report dedicato, ad agosto il debito pubblico italiano è aumentato di 25,4 miliardi rispetto al mese precedente, arrivando a 3.082,2 miliardi di euro. Da novembre 2024 è la settima volta consecutiva che viene superata quota 3mila miliardi e in rapporto alla popolazione sarebbe pari a un debito di 52mila euro pro capite. Il report di Bankitalia. Nel report mensile sul fabbisogno e il debito delle amministrazioni pubbliche italiane, Palazzo Koch spiega che la crescita è dovuta a diversi fattori, principalmente all’incremento delle disponibilità liquide del Tesoro (25,3 miliardi in più, a quota 72,1 miliardi) e all’effetto complessivo di scarti e premi all’emissione e al rimborso dei titoli di Stato, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,7 miliardi), in minima parte compensati dall’avanzo di cassa (0,6 miliardi). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

record debito pubblico oltre 3082 miliardi ad agosto il report di bankitalia

© Quifinanza.it - Record debito pubblico, oltre 3.082 miliardi ad agosto: il report di Bankitalia

Approfondisci con queste news

record debito pubblico oltreIl debito pubblico dell’Italia rialza la testa, nuovo record ad agosto oltre i 3.000 miliardi - L'incremento è legato principalmente all'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro, secondo la Ba ... Si legge su milanofinanza.it

record debito pubblico oltreDebito pubblico record, ad agosto aumenta a 3.082 miliardi (52 mila euro pro capite): i dati della Banca d’Italia - Incidono: l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro, gli scarti e i premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati ... Riporta msn.com

record debito pubblico oltreBankitalia, debito record ad agosto, sale a 3.082 miliardi - Lo scorso agosto il debito pubblico è aumentato di 25,4 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Record Debito Pubblico Oltre