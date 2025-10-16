Recensione Huawei Watch Ultimate 2 nato per le avventure estreme

Wired.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo smartwatch prova a ridefinire il concetto di wearable per outdoor, con comunicazione sonar subacquea, resistenza da 150 metri e sensori sempre più precisi. 🔗 Leggi su Wired.it

recensione huawei watch ultimate 2 nato per le avventure estreme

© Wired.it - Recensione Huawei Watch Ultimate 2, nato per le avventure estreme

Approfondisci con queste news

recensione huawei watch ultimateHuawei Watch Ultimate 2, nato per le avventure estreme - Il nuovo smartwatch di Huawei prova a ridefinire il concetto di wearable per outdoor, con comunicazione sonar subacquea, resistenza da 150 metri e sensori sempre più precisi ... Secondo wired.it

Recensione Huawei Watch Ultimate 2, sonar e immersioni fino a 150 metri! - Abbiamo provato il nuovo Huawei Watch Ultimate 2, uno smartwatch di fascia atissima con funzionalità esclusive per immersioni e golf ... Si legge su hdblog.it

Huawei Watch Ultimate, lo smartwatch premium che conquista | Recensione - Le funzioni dedicate a sport e salute sono di alto livello, rendendolo ideale per un pubblico esigente e ... tomshw.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Recensione Huawei Watch Ultimate