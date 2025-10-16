Reazioni eccessive dalla sesta settimana della stagione 2025-26
2025-10-16 00:02:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Prima di prepararci per la partita di football del giovedì sera tra i Pittsburgh Steelers e i Cincinnati Bengals, dobbiamo guardare indietro alle ricadute della sesta settimana. Con 30 delle 32 squadre NFL in azione, scorriamo l’elenco delle riprese più interessanti della sesta settimana per determinare cos’è una reazione eccessiva e quale è una reazione corretta. I Kansas City Chiefs raggiungeranno il Super Bowl.. Reazione adeguata. I Chiefs non hanno giocato il loro miglior calcio nelle prime sei settimane della stagione, eppure si ritrovano sul 3-3 con una vittoria assoluta in prima serata su quella che era ampiamente considerata la migliore squadra della National Football League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
