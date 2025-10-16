Real Madrid e il mancato rinnovo di Rudiger | occasione per le big italiane

Il matrimonio tra Antonio Rudiger e il Real Madrid sembra ormai destinato a concludersi al termine della stagione. Il difensore tedesco, il cui contratto scade nel giugno 2026, non dovrebbe ricevere il rinnovo da parte della dirigenza. A pesare su questa decisione sarebbero soprattutto i continui problemi fisici che ne hanno limitato rendimento e continuità . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

