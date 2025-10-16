Re Carlo sotto attacco da Meghan Markle | Harry si compromette

Re Carlo di nuovo nel mirino dei Sussex, nonostante l’incontro dello scorso settembre con suo figlio Harry. Meghan Markle ha criticato pubblicamente la Famiglia Reale che l’ha fatta scappare e suo marito è tornato alla carica con la questione della sua sicurezza e la richiesta della protezione della polizia in Gran Bretagna. Re Carlo, il rancore di Meghan Markle. Meghan Markle non riesce proprio a voltare pagina e a perdonare Re Carlo e la sua famiglia. Così, a distanza da cinque anni dalla Megxit, la Duchessa del Sussex continua a raccontare l’inferno che ha passato mentre si trovava in Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Dilei.it

