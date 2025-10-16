Rc auto a Napoli cifre folli | per gli under 25 l' assicurazione costa quasi 2mila euro l' anno
Il prezzo delle assicurazioni auto in Campania continua a essere tra i più alti del Paese, con Napoli in cima alla classifica. Secondo i dati dell’Osservatorio Segugio.it, relativi a settembre 2025, il premio medio per l’Rc auto nella regione si è attestato a 748,03 euro, sensibilmente al di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
