«I love Hitler». «Chiunque voti No finisce nella camera a gas», e a seguire: «Possiamo sistemare le docce?». «State guardando anche voi la partita di Nba?», risposta: «Se volessi vedere scimmie che giocano a basket andrei allo zoo». E poi c’è l’amico che frequentava «una donna indiana molto obesa» che no, «non era indiana, solo non si lavava spesso». Questi sono soltanto alcuni dei messaggi presenti nella chat di Telegram Restore YR War Room – tradotto: “Restauro della stanza della guerra” dei Young Republicans, i Giovani Repubblicani – che Politico ha recentemente portato alla luce in una fuga di dati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

