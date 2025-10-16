Ravezzani | Centrocampo con due fuoriclasse Il vero tema del Milan è … Una speranza per Leao

Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato del Milan, di Leao e non solo nel suo intervento a Maracanà di TMW Radio. Ecco le sue parole anche su Modric, Rabiot e Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ravezzani: “Centrocampo con due fuoriclasse. Il vero tema del Milan è …”. Una speranza per Leao

Allegri non ha cambiato modo di giocare, ha cambiato i calciatori. Un centrocampo con Modric è leggermente più qualitativo di uno con Miretti o Nicolussi. Tutto il resto è onanismo tattico.#Milan - X Vai su X

