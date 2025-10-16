Ravenna un camionista muore al porto

15.35 Un autista di camion, 67enne, è morto sul lavoro al porto di Ravenna. L'uomo lavorava per un'azienda di autotrasporti marchigiana ed è stato investito dal camion di una ditta emiliana nel terminal dell'azienda specializzata in sbarco,imbarco,deposito. I due mezzi stavano effettuando operazioni di carico e scarico di argilla. L'autista sarebbe sceso dal suo mezzo e lo avrebbe travolto un altro camion."Profondamente scosso" il sindaco,ricordando i suoi 15 anni di lavoro nella logistica. Sindacati:rispettare protocolli di sicurezza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

