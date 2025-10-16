Ravenna un camionista muore al porto
15.35 Un autista di camion, 67enne, è morto sul lavoro al porto di Ravenna. L'uomo lavorava per un'azienda di autotrasporti marchigiana ed è stato investito dal camion di una ditta emiliana nel terminal dell'azienda specializzata in sbarco,imbarco,deposito. I due mezzi stavano effettuando operazioni di carico e scarico di argilla. L'autista sarebbe sceso dal suo mezzo e lo avrebbe travolto un altro camion."Profondamente scosso" il sindaco,ricordando i suoi 15 anni di lavoro nella logistica. Sindacati:rispettare protocolli di sicurezza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Argomenti simili trattati di recente
E' SALVATORE SARAO' IL CAMIONISTA CHE HA PERSO LA VITA STAMANI SUL TRAGHETTO MILAZZO. E’ milazzese il camionista,morto questa mattina a bordo di una nave Caronte & Tourist durante la traversata dello Stretto di Messina. Salvatore Saraò, - facebook.com Vai su Facebook
Investito da un camion nel porto di Ravenna: muore autista di 67 anni - La testata locale Ravenna e Dintorni riferisce che la vittima si chiamava Giuseppe Zuccoli. Riporta ilfattoquotidiano.it
Camionista muore sul lavoro al porto di Ravenna - Un autista di veicoli industriali è travolto durante le operazioni di scarico nel settore inerti del terminal Sapir del porto di Ravenna. Riporta trasportoeuropa.it
Tragedia al porto di Ravenna, muore un camionista - Tragedia questa mattina al porto di Ravenna, all’interno dello stabilimento Sapir, dove un camionista ha perso la vita dopo essere stato investito da un altro veicolo durante le operazioni di ... Lo riporta ravenna24ore.it