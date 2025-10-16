Ravenna morto operaio di 67 anni | investito da un camion mentre è al lavoro
Un autista 67enne è morto in un infortunio sul lavoro attorno alle 7 al porto di Ravenna. L'uomo, di una azienda di autotrasporti marchigiana, è stato investito dal camion di una ditta emiliana. 🔗 Leggi su Lastampa.it
