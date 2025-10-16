Un autista 67enne è morto in un infortunio sul lavoro attorno alle 7 al porto di Ravenna. L'uomo, di una azienda di autotrasporti marchigiana, è stato investito dal camion di una ditta emiliana sul piazzale del terminalista Sapir. I due mezzi stavano effettuando operazioni di carico e scarico di argilla. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i quali hanno soltanto potuto constatarne il decesso. Presenti anche polizia e Guardia di Finanza per chiarire le circostanze dei fatti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Ravenna, lavoratore muore investito da un camion al porto di Ravenna