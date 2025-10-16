Ravenna incidente sul lavoro | camionista travolto e ucciso nell’area portuale

E’ stato investito da un mezzo pesante durante operazioni di scarico di argilla. Il sindaco Barattoni: “Inaccettabile”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ravenna, incidente sul lavoro: camionista travolto e ucciso nell’area portuale

Incidente sul lavoro al porto di Ravenna, morto un camionista - Attorno alle 7 un autotrasportatore di una ditta esterna è stato investito e ucciso al terminal Sapir durante operazioni di carico e ... Segnala rainews.it

Ravenna, morte al porto, Barattoni: «Capire cosa non ha funzionato» - A causa di un incidente, un autotrasportatore è morto stamattina al porto di Ravenna, nel piazzale delle argille del terminal Sapir. Come scrive corriereromagna.it

Incidente sul lavoro mortale al porto di Ravenna, investito un camionista - Incidente mortale al porto di Ravenna dove un autotrasportatore 60enne è morto stamane poco prima delle 7 dopo essere stato investito da un altro ... Secondo corriereromagna.it