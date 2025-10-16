Ravenna è arrivato in città un nuovo concept di parafarmacia | 220 mq dedicati alla salute e al benessere per tutti
Nel cuore di Ravenna ha aperto le porte una realtà che sta rivoluzionando il concetto di parafarmacia in Italia: Medi-Market. Il punto vendita di via Maggiore 11 rappresenta molto più di un semplice negozio: un nuovo modo di intendere la salute e il benessere, rendendoli davvero alla portata di tutti. Un concetto innovativo nel panorama italiano. Medi-Market è una catena di parafarmacie di origine belga che ha già conquistato il mercato europeo con centinaia di punti vendita e che ora si sta affermando con forza anche in Italia, contando oltre 60 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
