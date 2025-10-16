Rauseo Lega | La sanità campana ha bisogno di una profonda riorganizzazione
«Costruire nuovi ospedali di comunità è certamente importante, ma sarà fondamentale comprendere tempi e modalità di realizzazione, soprattutto nelle aree interne della Campania».Lo afferma Franco Rauseo, coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega in Campania, sottolineando come la vera. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mirabella capitale della cultura 2028, Rauseo (Lega): sfida da non perdere #MirabellaEclano - facebook.com Vai su Facebook