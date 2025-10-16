Rappresentare il potere femminile | linguaggio percezioni e narrazioni pubbliche
“Abbiamo qui una giovane donna. Non mi sarebbe permesso dirlo negli Stati Uniti, di solito, lì è la fine della carriera se lo fai, ma correrò il rischio: è una donna giovane e bella. Voleva essere qui, è incredibile. In Italia è una politica rispettata e di grande successo. Non ti dispiace se dico che sei bellissima? Perché lo sei davvero”. Così il presidente americano Donald Trump, dal palco del summit di pace di Sharm el-Sheikh, ha elogiato la premier italiana Giorgia Meloni, unica donna tra oltre trenta leader mondiali. Un apprezzamento espresso in forma cortese, che tuttavia solleva alcune riflessioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
