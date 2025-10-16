rapporti tra clan mallardo e politica a giugliano chiuse le indagini per i 43 indagati

Sono chiuse le indagini nel processo sui rapporti tra clan Mallardo e politica a Giugliano che lo scorso febbraio portarono in carcere esponenti di spicco dell’organizzazione criminale ma soprattutto politici locali, tra ex sindaco Poziello e 4 ex consiglieri comunali. Terminata questa fase investigativa, ora si dovrà sapere se gli indagati saranno rinviati a giudizio . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

