Rapporti tra clan Mallardo e politica a Giugliano chiuse le indagini per i 43 indagati
Sono chiuse le indagini nel processo sui rapporti tra clan Mallardo e politica a Giugliano che lo scorso febbraio portarono in carcere esponenti di spicco dell’organizzazione criminale ma soprattutto politici locali, tra ex sindaco Poziello e 4 ex consiglieri comunali. Terminata questa fase investigativa, ora si dovrà sapere se gli indagati saranno rinviati a giudizio . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
