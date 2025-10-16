Rapporti con un' allieva 15enne | allenatore condannato a 5 anni e 3 mesi

L?allenatore di una società ciclista della Basilicata è stato condannato con l?accusa di avere avuto rapporti sessuali con un?allieva di età inferiore ai 16. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - «Rapporti con un'allieva 15enne»: allenatore condannato a 5 anni e 3 mesi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Primo di una fortunata serie di romanzi che ha dato origine alla famosa serie televisiva “ L’allieva” , colpisce per i toni ironici e leggeri della narrazione . Le descrizioni dettagliate fanno sì che si entri nella scena e si rimanga coinvolti nelle vicende narrate come - facebook.com Vai su Facebook

«Rapporti con un'allieva 15enne»: allenatore condannato a 5 anni e 3 mesi - L’allenatore di una società ciclista della Basilicata è stato condannato con l’accusa di avere avuto rapporti sessuali con un’allieva di età inferiore ai ... quotidianodipuglia.it scrive