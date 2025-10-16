Rapinò tre turisti per un bottino da 15 euro ora 18enne rischia fino a dieci anni di carcere
Rischia fino a 10 anni di carcere, un 18enne di origini albanesi che nell’agosto del 2024 minacciò con un coltello tre giovani turisti tedeschi per poi rubargli la somma complessiva di 15 euro. Da allora il giovane, all’epoca dei fatti ancora minorenne, è rimasto rinchiuso in carcere. Il fatto si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il ladro tifoso del Barcellona che rapina i turisti in attesa del tram - facebook.com Vai su Facebook
Rapina due turiste in centro: arrestato algerino https://ift.tt/P7eNHsF - X Vai su X