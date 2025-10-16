Rapine e sequestri di persona tra Bat e Bari assalti armati ai tir | il video del blitz sei arresti
Sei arresti e smantellamento di una banda armata responsabile di rapine a autotrasportatori nella provincia di Trani, grazie alle indagini dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
RAPINE BAT: operazione dei Carabinieri contro una banda specializzata in rapine - I reati contestati sono associazione a delinquere finalizzata a rapine pluriaggravate, sequestro di persona e ricettazione ... Da statoquotidiano.it
Rapine con sequestro di persona, sei indagati in provincia di Bat - A Barletta, arrestati sei di un sodalizio criminale per rapine a autotrasportatori, aggravate da armi e sequestro di persona. Secondo quotidianodelsud.it
RAPINE Operazione “Long Vehicle”: 6 misure cautelari per rapine a trasportatori nella BAT - Il provvedimento riguarda un sodalizio criminale dedito a rapine ai danni di autotrasportatori, anche con uso di armi e sequestri ... Lo riporta statoquotidiano.it