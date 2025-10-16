Rapine e scippi tra via Maqueda e via Roma arrestati due ragazzi di 18 e 19 anni

In tre mesi avrebbero messo a segno tre rapine e uno scippo minacciando passanti e turisti con un coltello, o addirittura utilizzando una manovra di soffocamento, per farsi consegnare borse, contanti e cellulari. La polizia eseguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

