Rapine e scippi tra via Maqueda e via Roma arrestati due ragazzi di 18 e 19 anni
In tre mesi avrebbero messo a segno tre rapine e uno scippo minacciando passanti e turisti con un coltello, o addirittura utilizzando una manovra di soffocamento, per farsi consegnare borse, contanti e cellulari. La polizia eseguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Andrea ha denunciato suo figlio, entrato in una baby gang: "Mi sono ritrovato da solo e nessuno mi ha mai dato una mano!". Suo figlio ha solo 16 anni quando inizia a girare armato e partecipa a scippi, furti e rapine. Appello a tutti i genitori. Guarda il video S - facebook.com Vai su Facebook
Andrea ha denunciato suo figlio, entrato in una baby gang: "Mi sono ritrovato da solo e nessuno mi ha mai dato una mano!". Suo figlio ha solo 16 anni quando inizia a girare armato e partecipa a scippi, furti e rapine. @_FrancescoLeone #Fuoridalcoro - X Vai su X