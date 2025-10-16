Rapine ai Baracconi spuntano altre vittime | il 15enne affidato a una comunità

È stato collocato in comunità il 15enne accusato di aver rapinato coetanei ai Baracconi. La decisione è stata presa dal giudice del Tribunale dei minori al termine dell'udienza di convalida dell'arresto. A seguito degli approfondimenti investigativi effettuati dal personale della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Minore terribile ai Baracconi: cinque rapine in pochi minuti - facebook.com Vai su Facebook

Perugia, minaccia e rapina i coetanei ai Baracconi: la polizia arresta un 15enne - X Vai su X

Rapine ai ‘Baracconi’, spuntano nuove aggressioni: il 15enne arrestato finisce in una comunità educativa - È stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in una comunità educativa fuori regione il 15enne arrestato dalle forze dell’ordine di Perugia per una serie di rapine e aggressioni avvenute ... Lo riporta umbria24.it

Rapine ai Baracconi, il 15enne arrestato finisce in comunità educativa: emerse altre aggressioni. Rafforzati i controlli nella zona - È stato collocato presso una comunità educativa fuori regione il 15enne arrestato per una serie di rapine avvenute sabato 11 ottobre ... Come scrive corrieredellumbria.it

«L'ha speronato all'autoscontro e lui gli ha tirato addosso un coltello». Il racconto dell'aggressione ai Baracconi - «Si è arrabbiato per essere stato speronato in pista e quando le auto si sono fermate, è sceso e ha tirato fuori il coltello. ilmessaggero.it scrive