Rapine a minori e anziani smantellata babygang ad Aversa

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stata smantellata con cinque misure cautelari eseguite dai carabinieri la gang composta da giovanissimi, italiani e stranieri, tra cui tre 17enni, ritenuta responsabile di almeno sei rapine commesse ad Aversa (Caserta) ai danni di minori e anziani tra i mesi di gennaio e marzo scorso. I carabinieri hanno in particolare portato in carcere su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord un ucraino e un tunisino di 19 anni, i maggiorenni del gruppo, e hanno collocato in comunità tre 17enni italiani raggiunti dalla misura del gip del tribunale dei Minori di Napoli. L’ultimo colpo della gang, da cui sono partite le indagini effettuate dai carabinieri della stazione di Aversa e coordinate dalla Procura di Napoli Nord, è avvenuto il 17 marzo al Parco Pozzi, polmone verde di Aversa frequentato dalla movida giovanile, dove i baby-rapinatori accerchiarono e minacciarono con una bottiglia di vetro spaccata due minori, facendosi consegnare i cellulari e i portafogli; i malviventi fuggirono ma in quella circostanza i carabinieri riuscirono a fermare il tunisino 19enne e a denunciare il complice 17enne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rapine a minori e anziani, smantellata babygang ad Aversa

