Rapinate con i coltelli dopo la cena in centro | coppia aggredisce e deruba due amiche albergatore li acciuffa e viene minacciato

Ilgazzettino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TREVISO - Le hanno minacciate con un coltello per farsi dare borse e portafogli. Non contenti, le hanno anche strattonate fino a farle cadere a terra per poi fuggire. Una vera e propria. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

rapinate con i coltelli dopo la cena in centro coppia aggredisce e deruba due amiche albergatore li acciuffa e viene minacciato

© Ilgazzettino.it - Rapinate con i coltelli dopo la cena in centro: coppia aggredisce e deruba due amiche, albergatore li acciuffa e viene minacciato

Altre letture consigliate

rapinate coltelli dopo cenaRapinate con i coltelli dopo la cena in centro: coppia aggredisce e deruba due amiche, albergatore li acciuffa e viene minacciato - Non contenti, le hanno anche strattonate fino a farle cadere a terra per poi fuggire. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rapinate Coltelli Dopo Cena