Rapinano una gioielleria e un laboratorio orafo travestiti da agenti della polizia | 8 arrestati a Milano

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto persone sono state arrestate nella giornata di ieri, mercoledì 15 ottobre, per due rapine avvenute il 23 febbraio e il 21 marzo 2024 ai danni di un laboratorio orafo e di una gioielleria. Il bottino ha un valore di circa 145mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

