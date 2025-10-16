Rapinano una gioielleria e un laboratorio orafo travestiti da agenti della polizia | 8 arrestati a Milano

Otto persone sono state arrestate nella giornata di ieri, mercoledì 15 ottobre, per due rapine avvenute il 23 febbraio e il 21 marzo 2024 ai danni di un laboratorio orafo e di una gioielleria. Il bottino ha un valore di circa 145mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Torrette di Mercogliano. Rapina in gioielleria, sei arresti Tra gli indagati due donne e un minore #rapina #gioielleria #mercogliano #arresti #indagati #telenostra All'esito degli sviluppi delle attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il - facebook.com Vai su Facebook

Rapinano una gioielleria e un laboratorio orafo travestiti da agenti della polizia: 8 arrestati a Milano - Otto persone sono state arrestate nella giornata di ieri, mercoledì 15 ottobre, per due rapine avvenute il 23 febbraio e il 21 marzo 2024 ai danni di ... Come scrive fanpage.it

Milano, rapine a laboratorio orafo e gioielleria: 8 misure cautelari - L'indagine condotta dalla polizia ha permesso di identificare gli autori di due rapine a mano armata commessi il 23 febbraio e il 21 marzo 2024 ... tgcom24.mediaset.it scrive

La messinscena dei finti poliziotti per rapinare la gioielleria e il laboratorio orafo: otto arresti - Nel colpo in via Ludovico il Moro i banditi avevano legato con fascette da elettricista titolare e dipendenti, portando via gioielli grezzi ... Scrive msn.com