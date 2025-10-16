Rapina con pistola alle Poste | preso un 45enne
Al termine di indagini serrate, coordinate dalla procura, la squadra mobile fiorentina ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e ricettazione nei confronti di un uomo ritenuto responsabile della rapina del 19 agosto scorso all'ufficio postale di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Momenti di paura ieri sera a #Salerno, in via Raffaele Mauri, quando due uomini hanno tentato una rapina in una sala scommesse. Un dipendente è stato sequestrato e minacciato con una pistola per costringerlo a consegnare l’incasso. Grazie alle segnalazi - facebook.com Vai su Facebook
Le analisi della Polizia sulla pistola utilizzata nella rapina a Vazzieri. L'arma è stata abbandonata in una strada vicina al supermercato. Abitanti e negozianti del quartiere di Campobasso chiedono maggiori controlli #ioseguoTgr @TgrRai - X Vai su X
Preso il bandito solitario. L’accusa: rapinò le Poste di Villafranca ed esplose un colpo di pistola - Era bardato come un motociclista dark (si vede bene dalla foto della videosorveglianza interna). Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Rapina alle Poste ’no cash’. L’ufficio non ha soldi: derubato l’impiegato - E quando l’impiegato, terrorizzato, glielo dice, scoppia la collutazione. ilrestodelcarlino.it scrive
Armato di pistola rapina l'ufficio postale, clienti e dipendenti si nascondono nei bagni - A parte la paura nessuno ha riportato conseguenze. Riporta romatoday.it